 Advertisement
  • 2017年6月8日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 港聞

﻿日櫻島火山爆發 港旅團未受影響

2017-06-08 列印
Previous Next

　　日本九州鹿兒島著名旅遊景點櫻島，前日火山爆發，火山灰升至近三千二百米高空。日本氣象廳至今維持火山噴發警告為第三級別，限制民眾進入火山附近範圍，現階段火山情況穩定。本港有旅行團正在當地，行程暫未受影響，但鼓勵旅客配戴口罩。

　　東瀛遊執行董事禤國全表示，現時有三個旅行團，連同約四十名自由行，合共約有一百五十人正處於當地，眾人平安，行程亦暫未受影響。他又指，有關火山經常爆發，內部早已習已為常，而是次爆發只為「火山灰」而非熔岩，未有太大危險性；但會呼籲旅客戴上口罩，並密切留意當地情況，若火山噴發警告不幸升至第四級別，會即時取消其他旅行團，安排旅客返港或更改行程。

　　櫻島火山上月廿九日曾出現同類爆發，兩次噴發的火山灰均衝至逾三千米。但有現時正身處當地的本港旅客表示，現時市面大致平靜，未來出現嚴重交通擠塞或其他問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd