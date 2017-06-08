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﻿立會彈劾特首動議　張建宗促議員否決

2017-06-08 列印
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　　二十八名泛民立會議員昨聯合動議彈劾特首梁振英，指他干預立法會調查UGL事件專責委員會工作，政務司司長張建宗（圖）指彈劾程序是非常嚴肅事情，除非有充份理據，否則議員不應動輒把動議作為政治工具。

　　動議人、公民黨楊岳橋指，梁振英透過民建聯周浩鼎修改委員會的擬議調查範圍是瀆職，他質疑梁振英要表達意見，為何要透過周浩鼎提出而不寫信予委員會。民建聯主席李慧琼認為，今次是反對派發動「倒梁」鬥爭的重頭戲，在未有足夠事實根據下對梁振英指控，並濫用《基本法》，令立法會淪為政治鬥爭工具。張建宗表示，特首在過去三周已全面解釋，除非有充份理據，證明特首行為違法或瀆職，否則不應動輒以動議當作政治工具，他促請議員否決動議。
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