 Advertisement
  • 2017年6月8日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 港聞

﻿團體周日集會籲罷考BCA

2017-06-08 列印
■團體呼籲罷考BCA。
Previous Next

　　被視為改良版小三「全港性系統評估」（TSA）的「基本能力評估研究計劃」（BCA），在一遍爭議聲中將如期於下周二、三開考，一批關注團體宣佈在周日舉行集會和親子活動日，呼籲家長杯葛BCA。

　　有份參與行動的家長聯盟發言人張豔璿表示，除了以不同形式讓子女罷考，包括請病假、事前交請假信，「最好家長可勇敢行出來，正正式式向學校交一封罷考信，寫清楚不同意BCA的考核理念」。若學校有操練情況，家長就更應讓子女罷考：「若家長不捍衞子女的權利，沒有人可幫到小朋友。」

　　教育局回應指不支持任何罷考行動，重申BCA只涵蓋日常的學與教內容，能協助學校完善教學，跟學校排名或學生個人成績無關，呼籲各方以平常心面對。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd