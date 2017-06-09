﻿搞手組團無買保險 船艇非法載客夜釣墨魚搵命博

踏入六月，墨魚當造，釣魚發燒友歡喜晚上出海釣墨魚，不少人享受船上垂釣樂。近日發燒友在社交平台組團釣墨魚大熱，本報發現部份釣魚團租用的船艇未領有「遊樂船」牌照，有關船隻在沒有許可的情況下載客取酬，一旦出事，船上人士將不獲任何保障。有律師指出，政府對船隻牌照有嚴格規定，一般船隻不可在未經批准情況下用作遊樂船取酬。有保險業人士警告，如有關船艇出海遇上意外，船上乘客隨時不獲任何保險賠償。



本港五六月海水回暖，是墨魚在本港海域出沒的高峰期，大批釣魚發燒友趁機在西貢、香港仔及大埔等碼頭搭船出海，享受出海釣墨魚樂趣。社交網平台上，釣魚群組公開組織釣墨魚團湧現，每人收取二、三百元，租艇一起出海。



旺季晚晚有船出海



有釣魚發燒友指出，近來這種組團出海活動盛行，除夜釣墨魚外，亦有人出海看怪石及看日落。不少網帖號稱「平、靚、正」，團友如看日落，每位只收十五元，釣墨魚則每位收兩百至三百元不等。西貢碼頭一帶泊有不少船隻，不用預約亦不限人數，幾乎每晚皆有船出海。他指出，這種自組團的船隻用以作遊樂船用途，卻沒有領取相關運作牌照；召集人收錢後，絕少為團友購買保險，一旦出事，船上的人隨時沒有保險賠償。



本報記者曾「放蛇」查詢一個自組釣墨魚團的詳情，負責人指活動帶有一定的危險，但召集人不會承擔任何活動過程中產生的責任。他又指，其他從事這類活動的艇家亦在船上如此寫明。但當被問及船隻是否商船時，對方又不以回應。



艇家涉無牌載客取酬



執業大律師陸偉雄表示，海事處針對船隻牌照有嚴格規管，釣墨魚團租用的船隻須為「遊樂船」用途，須向當局申請。他指，一般船隻不能未得批准的情況下取酬。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄亦指，海事處嚴格規管船隻的載客量、可否作商業用途、安全情況及水域限制等；處方亦規定船東須為船隻購買第三者保險，保單條文上亦寫明該船隻的用途。



他又稱，如船東在未經許可的情況下，利用船隻載客取酬，涉違反保單條文，如發生任何意外，保險公司或不會承保。以遊樂船為例，船東須購買不少於五百萬港元的第三者風險保險。