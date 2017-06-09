﻿港水域禁拖網艇戶營釣魚團轉型

近日墨魚團大熱，除網上社交平台湧現自組團外，市場上亦有本地旅遊公司提供遊艇租賃，開辦專釣墨魚的本地團。該本地遊公司指，港府由二○一二年開始禁止在本港水域拖網捕魚，令水域內的墨魚及魷魚激增，吸引釣魚發燒友和市民報名參加吊墨魚團。



這些本地遊公司舉辦的釣墨魚團，大多數夜間出發，分別在西貢、尖沙咀、觀塘、鯉魚門或北角碼頭登船，團友除了享受海上釣墨魚的樂趣外，亦可以享用船艇上的自助餐。部份釣墨魚團為增加氣氛，還設有大抽獎贈興。相關旅行團每位收費約二百多元，其中包括領隊服務小費及保險費，達到一定人數可獨立包團，屆時費用另議，一般包團人數為十五至二十四人不等。



有旅遊公司甚至舉行「全港釣墨魚公開大賽」，聚合散團和包團的團友，比較誰人釣到較多墨魚，冠、亞、季軍除可獲獎盃獎品外，冠軍還能獲贈包船釣墨魚一次。