 Advertisement
  • 2017年6月9日 星期五
  • 31º
  • 75%
熱門： 東堤雙屍唐寧英國大選棄保潛逃T.O.P

日報新聞 > 港聞

﻿港鐵「槍客」旺角落網

2017-06-09 列印
Previous Next

　　港鐵金鐘站前日出現持槍怪漢（見圖），警方全力追查，昨晚在旺角區拘捕一名涉案男子，並檢獲一枝仿製手槍。警方今晨押他返回土瓜灣寓所蒐證，目前正調查其帶槍乘港鐵的動機。

　　被捕男子二十七歲，涉嫌管有仿製槍械，現時被遭警方通宵扣查。據悉，負責案件的中區重案組探員通宵翻看現場的閉路電視錄影片段，鎖定一名目標男子。警方昨晚在旺角區拘捕涉案歲男子，期後，起回涉案的類似手槍物體。今晨零時許，探員帶疑犯到其位於漆咸道北近新柳街的住所搜查。

　　事發前日傍晚六時許，一名手持類似手槍物體的紅衣男子被發現在港鐵荃灣線列車。涉事列車由尖沙嘴開往中環，紅衣男子在金鐘站下車。事件引起乘客驚慌，警方接報後，派出大批反恐特勤隊及機動部隊人員在金鐘及中環一帶搜捕疑犯。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd