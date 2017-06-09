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﻿獅隧外車禍癱瘓往沙田交通

2017-06-09 列印
　　獅子山隧道往沙田方向發生四車相撞意外。昨晚上近八時，獅子山隧道公路往沙田方向近紅梅谷慢線發生車禍，涉及兩部巴士兩部私家車，九人受傷。傷者年齡介乎三十三歲至七十歲，當中七人為巴士乘客。

　　現場消息稱，兩輛私家車兩輛巴士駛至世界花園附近發生碰撞。有巴士乘客稱事發時衝力相當猛，巴士車頭檔風玻璃粉碎，有乘客被玻璃割傷。

　　因交通意外，獅子山隧道公路往沙田方向近紅梅谷的慢線一度封閉。駕駛人士只可使用快線行車，獅子山隧道公路往沙田方向出現車龍，龍尾到達窩打老道浸會大學一帶。
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