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﻿東鐵車底冒煙600人疏散

2017-06-09 列印
■消防員及港鐵工程人員趕至檢查。
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        港鐵發生列車冒煙意外，一列東鐵南行列車，昨晨駛離沙田車站時，職員發現其中一卡車底冒煙，駛至大圍站時疏散六百名乘客落車，並轉乘下一班列車繼續行程，無人受傷。消防調查後初步相信空氣壓縮機過熱冒煙，列車駛返車廠檢驗及調查原因。

        昨清晨六時許，一列開往紅磡的東鐵列車，在駛離沙田站時，職員發現列車第九卡車底冒煙，當列車抵達大圍站時，車長立刻疏散車上約六百名乘客，並轉乘下一班列車。消防員及港鐵工程人員趕至檢查，初步不排除是車底的空氣壓縮機故障過熱冒煙。

　　港鐵發言人稱，事發時有沙田站月台職員發現該班列車其中一卡車底冒煙，遂通知車務控制中心。列車駛至大圍站，車長按指示安排車上全部乘客落車。

　　列車隨後駛往旺角東站的側線，安排返廠檢查。
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