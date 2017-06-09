﻿中小學生多早熟 九歲以前已初戀

青少年愈來愈早熟。青協調查發現，在受訪的七千多名就讀小五至中六學生中，兩成四表示曾有戀愛經驗，其中百分之八點九在九歲或以前已嚐初戀，另近四成認為開始戀愛前，只須花三個月或以下時間了解和認識對方。



青協調查顯示，在有戀愛經驗的兩成四受訪學生中，六成二在十二歲或以前已嘗初戀，逾兩成七聲稱有三次或以上戀愛經驗。在選擇男女朋友條件方面，最多人選取「會溝通及彼此了解」，但三成八認為開始戀愛前，只需花三個月或以下了解和認識對方。



青協督導主任徐小曼指，結合今次調查結果和前線社工經驗，本地青少年比以往更早對戀愛產生好奇和作出嘗試，學生於高小至初中開始拍拖的現象並不罕見，但學校在這兩個階段的戀愛教育偏重青春期生理知識和自我認識等，鮮有提及愛情價值、戀愛約會和衝突處理等議題，未能切合學生的實際成長需要。