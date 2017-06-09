﻿齊說回歸20——羽毛球女將 為港人打好每一仗

香港回歸二十載，於九七回歸年出生的年輕人，與香港特區一起成長，當中包括本地羽毛球運動員范嘉茵，近年她取得代表香港資格，代表香港人出征，於國際羽毛球壇嶄露頭角，在她眼中，香港是一個充滿關愛的城市，她舉例陌生人可以無私捐肝拯救肝衰竭患者，令她和很多人大為感動。嘉茵承諾會「打好每一場比賽」，力爭出戰來屆東京奧運，以年輕運動員的身份，讓香港人引以為榮，凝聚社會。記者 劉樂心 攝影 黃頌偉



現年二十歲的范嘉茵，是一名樣子甜美的小妮子，難以想像她在羽毛球場上是一名殺球快、狠、準的球手。性格好動的她，早在幼稚園時期開始接觸羽毛球，「嗰時已經成日落樓下公園打波」，漸漸愛上這項運動。父母安排她參加球會舉辦的訓練班，小學、中學時成為校隊的一員，表現出色，順理成章，被推薦加入分區青年軍，及後獲重點培訓。一四年，嘉茵毅然轉為全職運動員。



當全職運動員不容易，一星期訓練六日，其中三日是全日訓練。嘉茵直言，訓練後總會筋疲力竭，特別是定期進行、俗稱「上量」的加重訓練，更會「攰到唔想練」，有時腦海會浮現「想放棄」的念頭，但隊友的鼓勵令她咬緊牙關堅持下去。「揀得做運動員一定好辛苦，一大班隊友互相鼓勵，每次總會捱得過。」



練到十分 比賽得八成



現時世界排名二百四十八的嘉茵，上月遠赴澳洲黃金海岸，首度出戰國際大賽蘇迪曼盃，在團體賽的女單項目硬撼國家隊的孫瑜，雖然落敗，但對年輕的她而言，絕對是寶貴的經驗，「發現平日練波練到十分，但比賽表現到嘅可能得八成，甚至一半。其實對手係世界級球手，只希望努力發揮到最好，想同對方對抗一下。」



對於在回歸年出生，嘉茵笑言不覺得太特別，但難忘香港回歸十周年時，曾有機會獲贈免費迪士尼門票，與家人同遊樂園，過了歡樂的一天。昔日的小女孩，今天已在本地羽毛球壇嶄露頭角。她回想起當年暫時放棄學業，全職打羽毛球，認為是正確的選擇，更痛心近期不少學生因學業壓力輕生，「每個人總有自己嘅專長，做傻事解決唔到問題。我讀書成績平平，但慶幸屋企人支持我做自己鍾意嘅事。」



在嘉茵眼中，香港是一個充滿關發和同理心的地方，直指好媽媽鄧桂思數月前獲熱心市民捐肝，就是最好的例證，「可以係唔關佢（捐肝者）事，但就係呢種熱心、付出，先可以成就更多奇蹟發生。」



展望未來，嘉茵希望能有更多出賽機會，累積經驗，目標代表香港出戰二○二○年東京奧運，同時成為「香港一姐」，打入世界排名前十，「做得好先有機會代表香港比賽，去到比賽更加要做到最好。」她承諾會「打好每一場比賽」，報答支持她的家人，同時讓香港人感受到本地運動員的熱誠和付出，凝聚社會。