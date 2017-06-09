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﻿綿羊仔跣胎 尾隨的士釀四車相撞

2017-06-09 列印
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　　昨凌晨近二時，一名七十歲姓黃男子，駕駛「綿羊仔」電單車，沿九龍灣偉業街天橋向啟祥道行駛，當途經德福花園對開一彎位時，疑輾過路面油迹失控，當場人仰馬翻墮地，手腳擦損受傷，電單車則車身損毀，雜物散地。

　　此時，一輛輕型貨車及私家車先後駛至，兩司機見發生交通意外，分別將車停在電單車前後，讓黃撿拾散落地下的物品。其間一輛的士尾隨駛至，收掣不及撞向私家車尾，私家車被撞推前，推向電單車壓向貨車車尾，幸黃撿拾物品，不在車旁，未有被撞，否則後果堪虞。報警後黃因手腳輕傷要送院治療。
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