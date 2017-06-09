﻿地下台加價百元方有車 大嶼山的士狂收附加費

政府銳意發展大嶼山，但交通規劃欠奉。雖然去年新發二十五個大嶼山的士（俗稱「藍的」）牌照，數量增至七十五架，惟每逢假日的士站依然塞滿等車的乘客，卻絕少有的士埋站。《東周刊》追查發現，有電召司機在站頭派發「地下」的士台卡片，記者致電時接線生起初說無車，直至記者主動加錢才安排的士，結果實際車資比起按表九十多元，多出一倍。



每逢假日，大嶼山的遊人如鯽，昂坪360、天壇大佛、大東山和貝澳沙灘等旅遊熱點，吸引大批人流入島，交通需求極大。但巴士站的長長人龍嚇怕不少乘客，尤其是外籍遊客，多數選擇以的士代步。



假日東涌市中心的士站排滿人龍，不少乘客苦等一小時仍未等到車，只見冚旗的士在站頭遠處接客。不少人遂按站頭告示致電俗稱「大台」的大嶼山傳統的士電召台Call車，得到的回覆往往是「現在無車，遲點再打來。」記者多次致電亦得到同樣回覆，早前「大台」被踢爆加錢便能安排到的士，記者於是試探說：「加錢有無人肯接？」接線生依舊冷冷地說：「Call車附加費只收五元，其他費用都唔收，無車就係無車。」



記者同時在遠處發現不少冚旗藍的，等已落Call的乘客。有女乘客上前查詢，司機即遞上一張「藍的聯盟」卡片，女乘客遂致電卡上的電話，未幾即有車到場接載。



記者亦致電該熱線，訛稱要前往貝澳沙灘，「地下」的士台職員說：「無車喎」，記者即改口道：「加一百有無車？」職員旋即落力呼叫，「加十張（小費單）！加十張！有無人去貝澳沙灘？」不消幾秒，即有司機回應，並相約記者數分鐘後在的士站等候。



約兩、三分鐘後，該名女司機即開着冚旗藍的現身。記者打開車門，她着緊地再次確認附加費金額，「加一百元入貝澳嗎？」記者點頭上車，她才開車離去。



其間該名黎姓女司機繼續利用手機應用程式與「地下」電召台狂接「柯打」，她透露周末及紅日假期都是一車難求，「基本上唔加錢唔會有車。」她更理直氣壯地說：「我哋唔明顯，都係客人自願主動話加錢，唔會犯法。」的士到達目的地，原本按表收費九十一元五毫的車程，連同附加費一百元和電召費五元，埋單近二百元。