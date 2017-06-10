﻿紅館塌舞台草蜢撻傷 蔡一智等九人綵排時墮坑

流行歌填詞人林敏驄昨晚起一連兩晚在紅磡體育館舉行演唱會，出師不利，在開演三小時前一個圓形油壓舞台突然倒塌，正在舞台上綵排的表演嘉賓及部份舞蹈員齊齊跌倒，有人跌落舞台底部，一共有九名男女受傷，其中草蜢成員蔡一智臀部輕傷，全部送院治理，幸各人傷勢不算嚴重，其後演唱會照常舉行。



林敏驄昨晚於紅磡體育館舉行《三十五年腦交戰作品展》演唱會首場演出，工作人員和表演者昨午五時許綵排，紅館表演場內一個直徑約三米、離地逾三米高的油壓式圓形升降舞台突然傾側倒塌，當時舞台上有十多名表演嘉賓及舞蹈員，各人沒防備，部份人即時跌落舞台，另有六男三女表演者墮舞台底部，場內人員見狀一度尖叫，場面混亂。



其他工作人員報警，消防接報後派出五輛消防車及多名消防員到場拯救，證實無人被困，各人僅受輕傷，部份傷者送院檢驗後，證實無恙，可以出院。傷者包括「草蜢」成員蔡一智，有指蔡一智傷及尾龍骨，另有舞蹈員臉及腳部受傷。警員調查後認為事件無可疑，列意外處理。



林敏驄《作品展》遲開騷



事發後個多小時，林敏驄連同多名表演嘉賓，包括糖妹、關淑怡、邵音音、胡渭康、鄧建明等人在場外拜神、切燒豬，其間各人均沒有接受記者提問。主辦單位大名娛樂在紅館外向記者解釋，意外原因為「機器故障」。演唱會原定昨今兩晚演出兩場，但昨晚要延至近九時半才開騷，較正常遲一個小時，引起部份觀眾不滿。出事升降舞台事後已停用，梁漢文及「師兄」劉浩龍，在表演時亦小心翼翼未有踏足升降台。但Mr.樂隊的Alan及「草蜢仔」蔡一傑疑太過忘形，一度太接近升降台演唱，引起觀眾驚呼。



草蜢經理人林珊珊表示，事發時情況十分混亂，蔡一智意外中跌倒，臀部受傷，但輕勢不嚴重，送院治療後已出院，並返回家中休息，不會返回紅磡體育館作嘉賓表演，故昨晚演唱會中草蜢只餘蔡一傑及蘇志威表演，林珊珊多謝歌迷及記者的關心。