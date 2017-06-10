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﻿承辦商未見須負責總工會促深入調查

2017-06-10 列印
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　　對於兩名電梯工程人員被「釘牌」，香港電梯業總工會理事長謝景華認為事件嚴重和罕見。但他強調從機電署的報告中，暫未看見承辦商需就事件負上責任。他指出，公司必須就電梯的日常維修工作給予員工清晰指引、安排適當工序，如前線人員發生錯誤，公司責無旁貸，故希望機電署能深入調查事件。

　　謝景華續說，不排除有部份前線員工會「自把自為」，不先知會公司而私自進行工程，但他相信大部份前線人員均具專業操守。

　　他又提到業界的流動性高，承辦商經常會因市場壓力而轉變，導致新公司進行維修時所得的資料有限，持份者又沒有為電梯維修作長遠計劃或儲備，導致維修工作難上加難，甚至部份承接商在招標後才招聘人手，又沒有適當提供培訓或監管，導致前線人員工作量大增，工程質量亦相應下降。
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