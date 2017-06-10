﻿住戶月入中位數相差43倍 港貧富差距創45年新高

統計處公佈反映貧富差距的「堅尼系數」，錄得零點五三九，創下四十五年來新高。而最貧窮與最富有住戶的入息中位數竟相差逾四十倍。政府發言人指，本港過去五年的整體經濟穩健增長，加上最低工資實施，令基層工人的收入有明顯改善，但受到人口老化及單身住戶增加影響，令貧富住戶收入差距擴大。



統計處昨公佈本港去年住戶收入分佈，用以測量貧富差距的「堅尼系數」（數值介乎零與一之間。一般而言，其數值愈大，反映貧富差距愈大），去年錄得零點五三九，較一一年零點五三七上升零點○○二，為四十五年來新高，反映在人口老化及一、二人住戶增加的影響下，令本港住戶之間的收入差距進一步擴大。報告指本港去年最貧窮的住戶，每月中息中位數只有兩千五百六十元；最富有住戶的入息中位數則為十一萬二千四元，兩者相距達四十三倍。



中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，貧富差距是資本主義社會的自然現象，而堅尼系數不能全面反映社會的貧富差距。他指出本港對於低收入人士設有「保護網」，如綜援、公屋政策等，而且不少低下階層市民不用繳稅，他相信算上政府福利後，低下階層與中上層市民的生活水平，未必存在太大差距，有錢都未必係享受。」莊太量認為，造成貧富差距嚴重印象的主因，在於住屋差距。他認為政府如要緩和貧富差距，未來應要從調整樓價上下手。



堅尼系數未能全面反映實況



港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新指，香港社會面對人口老化及單身戶增加等因素，令低收入人士的數量愈來愈多。儘管政府有提供生果金或最低工資等措施，但過去五年約百分之十的經濟增長中，本港住戶的入息中位數只有約百分之四的增長，可見低下階層於經濟增長中的得益有限。



他認為，政府即使將一年的扶貧支出增至八十億元，令低收入家庭收入增加，亦不會對堅尼系數有太大影響。目前逾六成的中下層打工仔每月仍賺少於兩萬元，可見大部份財富均積聚在「上層」。