 Advertisement
  • 2017年6月10日 星期六
  • 28º
  • 84%
熱門： 林敏驄港鐵持槍修樹毁巢酷熱天氣堅尼系數

日報新聞 > 港聞

﻿眼有瘀傷漢昏死街頭

2017-06-10 列印
　　葵涌發生離奇命案，一名中年男子被人發現昏迷街頭，眼有傷痕，警員接報到場證實事主已死亡，一度懷疑有可疑。經聯絡其家人了解後，相信案件無可疑，但死因有待剖屍後確定。

　　昨中午十二時許，一名嗜酒五十一歲姓廖男子，被人發現昏迷大隴街石籬商場對開街頭，上前拍叫無反應報警。救護員到場證實他已死亡，但眼有瘀傷，一度認為有可疑。

　　有街坊稱，死者居住中轉屋，喜歡飲酒，昨早上曾見他帶有酒意在商場附近徘徊。探員到場及聯絡其家人到場了解及調查後，初步相信案件無可疑，召仵工將屍體舁送殮房，死因有等法醫官剖屍後確定。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd