﻿假結婚廣告稱賺數十萬 年輕人搵快錢恐「中伏」

臨近暑假，不少年輕人找暑期工賺外快。近日社交平台上流傳一些假結婚廣告，聲稱辦理文件當日即可預支二至五萬元現金酬勞，簽紙後可獲不少於二十萬元禮金。有立法會議員指這次酬金遠較以往騙案高，懷疑是新型行騙手法，恐年輕人難抵引誘「中伏」，故日前已將有關資料轉交執法部門跟進。



民建聯立法會議員葛珮帆表示，早前收到市民投訴，稱在WhatsApp上接獲一段疑似假結婚訊息，集團自稱和本港多間著名律師樓合作，即日可收取十七萬現金，優先招募年滿二十歲女士。葛珮帆其後派辦事處職員「放蛇」聯絡對方，其間集團多番強調不是假結婚，又指參加者只需在本港律師樓辦理未婚證明，當日便可預支兩萬至五萬元，其後往廣東簽紙後，更能收到二十至三十五萬元禮金。集團又強調內地簽紙不會在本港留下記錄，參加者可在半年至一年內離婚。



葛珮帆指，臨近暑假，不少年輕人會打暑期工賺取外快，恐其為「搵快錢」被騙徒誘惑。她又指，以往騙案的禮金大多只有一、兩萬元，這次的金額卻動輒數十萬元，疑為新型騙案，日前已將相關資料交予保安局、警務處及入境事務處跟進。



據了解，近年當局嚴打假結婚集團，不法份子被起訴風險大增，故提高報酬招攬參與者。惟有多個案例顯示，當事人簽字後非但收不到「尾數」，而且事後更被人威迫不能離婚，最後「搞到一身蟻」。



去年調查507宗個案



入境處發言人表示，處方自去年三月便展開連串針對假結婚的拘捕行動，並成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團，拘捕三名香港居民，其中一名男被告於今年二月承認五項串謀欺詐控罪，被判監禁二十一個月。據入境處資料，去年處方共對五百零七宗懷疑假結婚個案展開調查，有九十八人被成功定罪，其中八十四人為香港居民，包括五十四男三十女，各人均被判予監禁四至十八個月不等。