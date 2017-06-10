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﻿港媽駕車霸路接放學

2017-06-10 列印
■一名家長將車駛上行人道停泊，離開時穿過安全島掉頭。
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　　為人父母心，着緊子女是人之常情，但太過份就惹人反感。有網民在社交網站分享多張圖片，指一名家長駕車接送子女放學時，將車駛上行人道停泊，離開時穿過安全島掉頭，令一眾網民咋舌。

　　有網民昨在社交群組「香港突發事故報料區」撰文，稱當日上午近十一時，在九龍灣彩石里聖若瑟英文小學外發現一名「港媽」接送子女放學，竟將其銀色私家車駛上行人路霸佔「私家停車位」，妨礙途人行走。待子女放學後，女司機將由行人道穿越中央安全島，「掟個靚彎」掉頭離開。

　　網民看罷，即群起要求發帖者報警處理，不少留言表示「好明顯危險駕駛啦，不能姑息」、「主要告訴她的小朋友母親這樣做是不對的，這是身教。」
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