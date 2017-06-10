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﻿猛派「牛肉乾」

2017-06-10 列印
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　　有網民拍攝到街頭一部泊在路邊的私家車貼滿告票，車頭水撥位置被夾有最少四、五張告票，其中兩張罰款額為三百二十元。有網民指車主懶理警方告票，十分誇張。
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