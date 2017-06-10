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日報新聞 > 港聞

﻿民政局被轟監管慈善機構不力

2017-06-10 列印
　　審計署早前發表報告，批評政府對慈善機構及籌款活動監管不足，而法律改革委員會早於一三年已發現問題，指當局卻未有積極跟進。立法會政府帳目委員會昨天召開聆訊，多名非建制派議員不滿政府的監管慢半拍；民政事務局局長劉江華回應指，法改會當時建議成立慈善事務委員會，作為單一規管各慈善機構的組織，但遭有意見擔心慈善機構運作受干預，反對設立慈委會。

　　梁繼昌批評，現時慈善機構分別由社署、食環署和民政署分別監管，對慈善機構資料的披露、審計等要求不一，「三個署、三種牌照」，要求當局統一標準。陳淑莊則不滿當局拖拉多年，促請當局就研究和落實改善措施「畀個時間表」。劉江華回應指，由於三署所援引的臨管法例不同，政府已成立跨部門委員會，並於六月召開會議作討論，稍後再向立法會交代。
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