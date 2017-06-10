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﻿颱風信號郵票下周發行

2017-06-10 列印
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　　「數字颱風信號百周年」紀念郵票及集郵品將於下周二發行，郵票以颱風信號作圖案，而且用凸字油墨印刷，售價定為十五元五角，郵票及集郵品將於各郵局出售。

　　郵政局趁今年是颱風信號問世一百周年，將於本月十三日推出一套以「數字颱風信號百周年」為題的紀念郵票，每套包含五枚郵票，局方同時推出同一主題的集郵品。

　　郵票以現時的數字颱風信號系統作為的圖案，一元七角是一號戒備信號、二元二角是三號強風信號、二元九角是八號烈風或暴風信號、三元七角是九號烈風或暴風風力增強信號和五元是十號颶風信號。
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