﻿旅遊達人姊弟合作開排檔 誓要賣出「香港味道」

近年舊區排檔紛紛沒落，偏偏人氣旅遊主持陳國熙（Jerry）卻不「信邪」，連同姐姐陳慧茵（阿茵）以五十多萬元踩入市場，在油麻地一小販市場接手排檔波記咖啡生意，力谷奶茶咖啡、手工點心等本土食物。一年過去，姐弟檔硬撼飲食業種種難關，誓要賣出「香港味道」。



「好細個已經在這裏吃東西，覺得這裏有舊時的回憶和味道。」八十後阿茵和Jerry在油麻地的唐樓長大，小時候已是新填地街熟食小販市場的常客，深愛本地獨有的奶茶咖啡，以及不同的手工點心。Jerry坦言，自己最想保育本土飲食文化，「我們賣的是自家、是『真』懷舊味道。」



阿茵原在上海街母親開設了三十多年的快餐店幫忙，Jerry則是人氣旅遊主持，去年中拿來積蓄近五十多萬元，接手熟食小販市場內的波記咖啡生意，攻打街坊及遊客市場。姐弟檔「女主內，男主外」，由有飲食業經驗的姐姐，主力負責檔口入貨、樓面、水吧等日常營運，弟弟則以自己的知名度，以及對媒體的認識，着力推廣宣傳。但實際做起來，仍是關關難過。



社交網站貼文吸客



第一關是人手管理。八十後做老闆，要管比自己年長的夥計，最是難做。阿茵說，老臣子習慣遲到、不肯加班、午市時間吃飯，屢勸不改。最後夥計與老闆不合，接連離去，波記咖啡乘勢「改朝換代」。但阿茵說，點心師傅換了四、五個，直到上個月，才碰到現時有三十多年經驗的師傅，對方因認同她的理念，願意以比市場低兩成的薪金助他們一臂之力。



有人手，卻未必有人流。在檔位出沒的主要是舊街坊，附近又有著名的廟街排檔，搶走不少客源。阿茵指生意不易做，故會不斷在社交網站貼文吸客，又請blogger推廣；Jerry亦利用其知名度，在各大旅遊平台、雜誌、電視等找宣傳。



過了重重難關，波記咖啡的生意已漸增加，但兩姐弟直言，波記沒有冷氣，天氣太熱時，還是難以吸引客人入場，故現時已與外賣商洽談合作，計劃攻打附近商場的上班一族市場，預計來年能達到收支平衡。