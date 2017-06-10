﻿香港花式「繩字派」 671下破世界紀錄

台上一分鐘，台下十年功。為了台上短短三分鐘的比賽，香港花式跳繩隊五位成員何柱霆、周永樂、黃啟銘、劉浩男及沈保衛可以去到好盡，每晚風雨不改，在從前的小學禮堂練習，每次跳兩、三千下也不過家常便飯。最終，他們去年在四乘四十五秒「交互繩速度跳繩接力賽」中，跳出六百七十一下成績，打破世界紀錄。



《東周刊》報道，這五個大男孩一條心，在艱苦的訓練下，修煉成真摰的友誼及默契；即使如今即將分道揚鑣，各自帶新人備戰下屆亞洲賽或世錦賽，仍異口同聲說，兄弟情不變。沈保衛說：「如果無咗跳繩，我應該一事無成。」



十多年前，跳繩隊教練鄭淦元到沙田圍一間小學推廣跳繩運動，與校方一拍即合，自此該校便成為跳繩隊的大本營，盛產多名世界冠軍，其中何柱霆、周永樂、黃啟銘、劉浩男及沈保衛，在去年的比賽中，更打破世界紀錄，為港爭光。



拆散花式 變成風格



各隊員在芸芸運動中，為何偏偏選中跳繩？負責設計招式的「大腦」劉浩男說，花式跳繩種類過千款，絕對不單是「跳」咁簡單，就像他三歲開始學習跆拳道，十歲考獲黑帶，但最後還是選擇了多變的跳繩，從始踏上世界舞台。他說，從小已醉心研究交互繩花式，不時將不同花式拆散，再拼湊一起，漸漸幻變成他獨有的風格。



跳繩萬變不離其宗，再多變的花式多加練習，自然熟能生巧。五個大男孩每次訓練，單是熱身都有一千下跳彈動作，每晚最少跳二、三千下才算足夠。就算現已升讀大專院校或已畢業，但他們每晚仍會回到這間小學練習，風雨不改；就算受傷、考試也照樣訓練。難怪連教練鄭淦元也大讚隊員刻苦，加上熱情、默契及創作力，才有今天的成績。默契超然，所以即使五人面臨「拆夥」，須各自帶領其他具潛力的生力軍遠赴海外，與其他健兒決一勝負，相信依然友誼不變。