﻿規管空窗期 業界借「城大」事件掠水 天台綠化無王管

城市大學綠化屋頂去年五月突然倒塌，事隔一年，針對天台綠化的作業備考仍未出爐，業界繼續「無王管」，有小型工程公司近月接二十宗校園天台生意，部份行家甚至有意趁作業備考一出便「坐地起價」。在規管的空窗期間，更有工程業界借城大事件踩入市場，為學校檢查綠化天台，惟其「掠水」手法卻令園藝業界嘩然。



自從城大綠化天台倒塌後，天台綠化工程一如以往「無王管」，加上屋宇署供業界參考的作業備考遲遲未有。有園藝工程負責人形容，行內天台工程生意愈做愈猖狂，「現在因為臨近暑假，我們收到很多學校及辦學團體問價……單是上個月已成功接洽二十宗生意。」



園藝業界質疑資格



惟過去一年，有工程公司趁機踩入市場，提供檢查服務，卻遭園藝業界質疑其專業資格。城大事件無可避免令部份近年完成天台綠化的辦學團體人心惶惶，園藝工程公司負責人陳先生（化名）指出，過去一年他最少獲四間學校邀請競投拆除綠化天台的工程項目，「我見到這些公司，水喉師傅也去驗天台，一見到漏水，就說天花會塌，所以要拆，學校老師聽完信以為真，於是照做。」



他續說，早前收到一間學校競投邀請，惟看到對方的標書內容後，當場嘩然，「他要求我們先剷除明渠入面的雜草，再在疏水渠道加入石春，我覺得很不可思議。加石春一來重，二來削弱渠口排水能力，影響大雨期間的疏水速度，這個根本就是常識，但我問學校負責的老師，他說是工程顧問的意見，對方認為加入石春後，可以避免雜草阻塞渠道。」



陳先生坦言，園藝業界「無王管」，公眾又未必了解進行園藝工程應有的專業資格，人人也可以開設園藝工程公司接生意，而這些沒有專業人士的公司近年愈開愈多，「這些公司知道公眾不熟行情，大多在搜尋引擎找園藝公司競投綠化工程，於是大家都集中火力在搜尋引擎賣廣告。」



美盛園藝工程有限公司負責人林嘉錰認為，即使日後有作業備考，如果政府沒有為園藝工程「正名」，讓公眾了解進行園藝工程所需的專業，相信不少業主也會傾向找一般的裝修公司兼顧綠化項目。



不過亦有部份業界乖乖停止接洽天台綠化工程生意。香港園藝花藝業從業員總會理事長林志光稱，近一年已停接相關生意，但他估計就算有了指引，行家也未必願意花錢聘請專業人士進行天台綠化工程，「現時很多院校也有培訓相關人才，人工成本約二萬多元，貴現時一倍，相信會令行家卻步。」