﻿內地團偷偷租用 港無牌旅館 長約租內地團

《旅館業條例》修例遲遲未審議，助長無牌賓館、酒店、服務式住宅甚至村屋違規短租予旅客，愈做愈猖獗。有行內人踢爆業界「走法律罅」五花八門，有內地旅行社直接與本港無牌的單幢式旅館簽下一年約，接待內地旅客輪流短住，製造「合法」的假象。有立法會議員期望條例通過後當局能加強執法。



香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城坦言，《旅館業條例》由二十多年前沿用至今，直至一三年政府才建議修例，規定若大廈公契列明禁止處所用作旅館或商業用途，又或私人住宅以外用途，旅館業監督可拒發牌或續期，並講明監督可憑環境證據，檢控違規業主及租客。惟相關修訂一直未獲通過，令業界出現監管的真空期，「生意愈做愈過份」。他提到，有無牌旅館假裝與客人簽訂一個月租約，實質客人住一兩日就走，違反條例有關旅館出租期少於連續二十八天須領牌的規定。



有不願具名的行內人表示：「法例無規定業界收多少按金，業界可藉此偷雞短租。」他又透露，本港出現愈來愈多無牌酒店、賓館及服務式住宅，以蠱惑招接內地旅客生意。「他們與內地旅行社負責人私下簽訂一年租約，表面上當作住宅用途，其實是用來接待內地團，每批旅客入住數天便離開，所有涉及錢銀的交易均在內地進行，所以難以檢控。」



日租平市價兩成



永利行測量師有限公司董事蕭亮鴻解釋，內地旅行社若以月租服務式住宅，再接待內地旅客輪流短住，也比日租酒店及賓館便宜，又能靈活編排旅客牀位及入住時間，減低經營成本。李漢城認同，上述無牌賓館、酒店、服務式住宅甚至村屋的月租甚至年租價錢，若除以日計，比市價便宜一至兩成，故近年愈來愈有市場。



為求「催谷」內地旅客消費，有旅行社更安排內地客以「一層多伙」形式，進駐本港新界的偏遠村屋。香港旅舍業商會主席連思杰得悉，近年有旅行社為降低成本，會在選好平價村屋後，在各層內密集放置雙人牀，賺盡團費。「遊客來到住一兩晚就走，又經常換人入住，明顯應要申請牌照。」



無牌賓館大行其道，原來也靠內地各大網絡平台的宣傳。旅遊界立法會議員姚思榮指，現時內地的住宿和旅遊網絡平台上，滿佈本港無牌賓館的廣告，廣告上不但列明折扣優惠，又指賓館設專人帶領內地客「本地遊」，攻佔內地散客市場。他稱：「網上旅遊平台根本不會檢查登廣告的賓館有無牌，所以無牌賓館上網找客很方便。」