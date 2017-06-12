﻿落斜猛撞對頭車墮地 無頭盔「破風」 單車女撼頭命危

踏單車是市民喜愛的夏日戶外活動，但多數人「空槍上陣」，易生悲劇。昨午馬鞍山科學園路單車隧道內發生單車撞單車意外，一名沒戴頭盔女子，騎單車沿隧道高速落斜，疑伸手整理鴨舌帽時失控，越線猛撼迎面而來的一輛單車，女子人仰車翻，頭部着地，重創昏迷，送入醫院深切治療部搶救；被撞單車上的男子，因穿着全套安全裝備，僅受輕傷。



事件中三十二歲女事主姓葉，與三十一歲姓何丈夫，居住在荃灣環宇海灣。昨早十一時許，兩人從單車舖租車後，沿科學園路往大埔方向行駛，葉女沒戴頭盔，經單車隧道落斜時，其鴨舌帽險被風吹走，葉女疑伸手按住，詎料單車失控，直撼向對面線另一名二十七歲姓葉單車男。



落斜整理鴨舌帽出事



兩人撞車後，人仰車翻，沒有戴頭盔的葉女頭部着地昏迷。單車男因戴有頭盔，只受輕傷，但頭盔損毀；現場遺下女傷者大攤血跡。葉女的丈夫尾隨趕至，見妻子昏迷報警求助。



救護員到場將兩名傷者送往威爾斯親王醫院治理，其中葉女需留醫深切治療部；單車男只右肩及手腕受傷，他自言曾為單車隊成員，並指事件中其價值三萬元的單車損毀。警方正調查意外成因。



破風男全套裝備輕傷



據警方數字，本港去年共有二千一百五十九人在單車意外中受傷，十四人死亡；傷者數量較一五年時下降約一成七，但死亡人數卻增加了四人。



現行法例沒有規定單車人士必須配戴頭盔，香港單車聯會主席梁鴻德對此表示，一般家庭空間有限，市民想踩單車，多到單車舖租車，絕少人會自備頭盔，「單車都擺唔到喺屋企，你點會買定頭盔備用呢？」他認為立例規管踩單車必須戴頭盔，並不太可行，但建議單車舖除了出租單車外，亦可出租頭盔，市民「寧願畀多啲租金」，以保障自身安全。



他續指，單車落斜路時出事機會較高，主因是駕駛者只想如何保持平衡或移動，絕少留意控制單車。他建議市民在落斜時一同按下前後剎車掣，收慢車速。另外，收慢時應「收吓，鬆吓」，慢慢將速度降低。



法例沒有規定踩單車時需戴頭盔，但漁護署規定在西貢西、大欖、石澳、南大嶼等郊野公園騎越野單車，必須配戴符合美國國家標準協會或相同標準的頭盔。