 Advertisement
  • 2017年6月12日 星期一
  • 27º
  • 92%
熱門： 林敏驄港鐵持槍修樹毁巢酷熱天氣堅尼系數

日報新聞 > 港聞

﻿酷暑行山四男女不適送院

2017-06-12 列印
　　連日天氣酷熱，昨午不足兩小時有四名男女在遠足期間疑中暑頭暈不適，報警後全部獲送院，幸各人情況不嚴重。昨午約十二時十分，一名五十八歲姓黃女子與一名友人在將軍澳遠足行山，由寶琳北路小徑登山，前往科技大學附近的小夏威夷徑，行經魷魚灣村時，黃婦疑不堪炎熱天氣感到頭暈不適，同行友人見狀報警將她送院。

　　昨午近一時，兩名男子，在港島石澳龍脊行山期間不適，其中一名外籍男子期間疑中暑不適，報警後由直升機送院。而一名五十二歲姓任男子昨午約一時三十分與妻子及兒子在大嶼山芝麻灣行山期間，疑炎熱天氣下中暑頭暈不適，家人報警後，警方召直升機將他送院。

　　另外，兩男兩女在西貢遠足，一行人由海下步行約一個半小時至昨午約一時四十分，抵達大灘村時，其中一名六十八歲姓劉男子疑中暑頭暈不適，報警後要直升機送院（見圖）。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd