﻿酷暑行山四男女不適送院

昨午近一時，兩名男子，在港島石澳龍脊行山期間不適，其中一名外籍男子期間疑中暑不適，報警後由直升機送院。而一名五十二歲姓任男子昨午約一時三十分與妻子及兒子在大嶼山芝麻灣行山期間，疑炎熱天氣下中暑頭暈不適，家人報警後，警方召直升機將他送院。
另外，兩男兩女在西貢遠足，一行人由海下步行約一個半小時至昨午約一時四十分，抵達大灘村時，其中一名六十八歲姓劉男子疑中暑頭暈不適，報警後要直升機送院（見圖）。
踏單車是市民喜愛的夏日戶外活動，但多數人「空槍上陣」，易生悲劇。昨午馬鞍山科學園路單車隧道內發生單車撞單車意外，一名沒戴頭盔女子，騎單車沿隧道高速落斜，疑伸手整理鴨舌帽時失控，越線猛撼迎面而來的一輛單...
2017-06-12
太陽花學運領袖林飛帆（圓圖），昨傍晚在彰化舉行婚禮，當地警方鑑於反年金改革團體號召民眾「路過」婚禮場地，中華統一促進黨等團體到場表達政治訴求，當局原定只派十二名交通警員指揮交通，但決定臨時增派二十八名...
2017-06-12
英國首相文翠珊政治豪賭失敗，保守黨喪失國會下議院控制權，該黨原計劃與北愛爾蘭民主統一黨組成聯合政府，惟對方拒絕，兩黨達成原則性協議，民主統一黨僅承諾日後在重要時刻支持保守黨政府。雖然文翠珊堅持繼續領導...
2017-06-12
澳洲墨爾本因其怡人環境，因而成為不少人投資的熱門城市，區內全新地標West Side Place，位置優越，5分鐘路程即達鐵路站，全新第2期項目The Gold Release正在香港舉行展銷，部份單...
2017-06-12
近期沽空機構的狙擊行動一浪接一浪，令持有二、三線股的投資者無不人心惶惶。不過，隨著借貨沽空的息率抽升，沽空機構需要付出更高的成本，才有機會再度出擊。此外，上市公司亦以各種方法向沽空機構還擊，令狙擊行動...
2017-06-12
伊朗主場威力一向有保證，而且今晚世界盃亞洲區十二強戰A組主場擊退第三的烏茲別克，即確定提早躋身決賽周。有這麼大的爭勝推動力，隊長迪查加勢率領隊友雙殺對手，主勝十拿九穩。（now670台、Fox Sports Play App周二凌晨0:45直播） 今屆世盃外，伊朗在次圈和第三圈十二強賽七次主場出擊全勝，合共轟入十九球只失一球，亞洲第一魔鬼主場德黑蘭阿札迪球場名不虛傳。該隊首循環作客烏茲別克也小勝1:0，今仗返回地頭再度交鋒，勝算更高，曾效力富咸和禾夫斯堡等的伊朗隊長迪查加勢領軍完成出線任務。 烏茲別克目前A組排第三，落後次席的南韓一分，力爭直接出線資格。不過，該隊各...
2017-06-12
氣溫高達攝氏三十多度，即使早上底妝如何完美，不到兩、三小時已面泛油光，底妝幾乎脫落。有見及此，各大彩妝品牌紛紛推出夏日專屬粉底，質感透薄，上粉後即使室外又熱又焗，仍可長時間保持如絲絨般的完美底妝。文︰...
2017-06-12
林敏驄一連兩場作品展演唱會前晚落幕，由於綵排時發生塌台意外，累及蔡一智和部份舞蹈員受傷；前晚尾場，阿驄在台上眼濕濕哽咽向蔡一傑道歉，表示好心痛！本報記者 林敏驄尾場演唱會邀得關淑怡、薛凱琪、張...
2017-06-12
炎夏泳季，又是政府救生員搞作的高峰期。前天有十九名救生員一同請病假，西貢三個泳灘的拯救服務暫停，昨天人手仍然不足，其中兩個泳灘的救生服務受影響。翻查記錄，救生員已經連續十三年在夏季發起各式各樣的抗爭行動，向康文署爭取增加人手和改善薪酬福利，公眾不勝其擾，署方顯得束手無策，公眾長期成為勞資爭拗的「磨心」，問題拖延至何時才能解決？ 港九拯溺員工會否認發起新一輪工業行動，這個說法沒有多少市民會相信，事實上工會年年發動「野貓式」工業行動，向康文署爭取獨立職系，以改善薪酬和福利，但奇怪每年泳季嘈吵一輪之後，工會與康文署偃旗息鼓，等到下一年夏天又故態復萌，公眾被夾在中間，想暢泳也提心吊...
2017-06-12
昨日唯一錦標是港大校友會盃，結果由蔡廄「爭分奪秒」大熱掄元，馬房另贏「駿明珍寶」起孖，而前駒騎者莫雷拉另贏「劍飛聲」，最終更成為騎師王。至於蘇偉賢憑「特獎」及「經典帝國」梅開二度，為前駒建功的潘頓之後...
2017-06-12