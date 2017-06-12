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﻿應對氣候變化 馬紹祥：無國家可獨善其身

2017-06-12 列印
　　發展局局長馬紹祥發表新一篇網誌，關注全球氣候變化帶來的影響。他形容氣候變化「逼在眉睫」，各國應合作應對溫度上升和極端天氣，又指「加強國際合作是世界的大趨勢，任行國家都沒有條件獨善其身」。他指出，政府決意將香港打造為可持續發展的亞洲國際都會，政策上提倡低碳減排，包括在政府樓宇項目引入綠色建築設計。

　　環境局局長黃錦星昨出席活動時提到，氣候變化是全球性的重要議題，政府擬訂目標，期望人均碳排放量由現時的每年六點二噸，到二○三○年減至三點三至三點八噸。他又呼籲市民響應低碳生活，珍惜資源，節能減廢，以減緩氣候變化。
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