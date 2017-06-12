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﻿居民指邨內治安欠佳 促增聘保安加強巡邏

2017-06-12 列印
■吳小姐自言得悉事件後感到擔心。
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　　屯門寶田邨發生入室強姦案，令邨內街坊人心惶惶，不少人均表示寶田邨閒雜人多、治安欠佳，故促請保安加強巡邏，或多裝閉路電視防止罪案。

常見「道友」暗處流連

　　現年十六歲吳小姐，在寶田邨居住了一年多。她自言得悉事件後感到擔心，希望邨內保安能加強巡邏，並指如遇到同類事件，會不由分說立即逃跑。其男友則表示，寶田邨內「咩人都有、好雜」，其中包括「道友」等不法份子，常在僻暗處流連。他希望邨內能加裝閉路電視，遏止罪案繼續發生。

　　育有兩名女兒的李女士，同樣在邨內居住了一年多。她指自己昨早被警員拍門做問卷調查時，才得知有強姦案發生，並感到害怕、擔心。她又指邨內中轉屋多，因此一般住戶均不會逗留太長時間，以致閒雜人多，治安亦相應變差。
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