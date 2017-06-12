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﻿高永文：器官移植 研設默許機制

2017-06-12 列印
        食物及衞生局局長高永文昨出席世界移植運動會香港隊誓師大會後表示，本周會與器官移植和捐贈相關的持份者，討論預設默許機制、活體器官捐贈年齡下限、以及交叉器官捐贈等議題。

研活體捐贈年齡下限

        高永文指，交叉器官捐贈的安排在技術上已經可行，亦有過相關案例，但在倫理考慮方面，仍存有疑慮，會再作討論。

  他又指，器官捐贈者名冊撤銷登記數目，最近試過在一星期內高達接近五百，但經醫護人員呼籲後，撤銷登記的數目已回復基線。另外，兩度換肝的鄧桂思及另一位肝衰竭女病人顏清理，現時情況危殆，另十一歲男童鄧啟謙仍在等候換心。
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