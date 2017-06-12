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﻿醉司機撞壆 揭行車證過期

2017-06-12 列印
■警方事後到肇事現場取證。
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　　旺角昨晨發生交通意外，一名男子駕駛私家車駛至一個彎位時失控撞壆，司機及乘客共兩人輕傷，報警後獲送院治理。警員調查時發現私家車行車證過期，司機拒絕進行酒精測試，遂以涉嫌拒絕提供呼氣測試樣本將他拘捕。

　　昨清晨近五時，一名二十二歲姓劉男子，駕駛一輛私家車，載同一名二十六歲姓陳男友人，沿旺角界限街往觀塘方向行駛，當駛至基堤道交界一個彎位時，私家車突然失控撞向右邊石壆，車頭嚴重損毀，右邊前後車胎爆裂，泵把飛脫，碎片更擊中前方一輛平治房車，幸四十六歲姓梁司機沒有受傷。

　　警方接報到場，發現肇事私家車行車證過期，而且司機滿身酒氣，為劉進行酒精呼氣測試時，他卻拒絕，警方遂以涉嫌拒絕提供呼氣測試樣本將其拘捕。事件中，劉及同車男乘客分別額及鼻受傷，兩人之後獲送廣華醫院治理。
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