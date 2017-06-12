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﻿的士「慢駛」阻巴士

2017-06-12 列印
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　　作為道路使用者，理應互相忍讓。facebook專頁「柏斯敦巴士台」昨分享一段上周五由一輛2F線巴士的行車記錄儀拍下影片。片段甫開始，一輛市區的士自九龍塘聯合道近舊軍營處切線駛出，強行切入巴士跟前，之後又突然無故收慢速度，阻礙巴士前行。兩車一直駛上歌和老街及南昌街，其間的士一直在巴士前方或緩或慢，更一度在一行人過路處前停車，引致交通擠塞。

　　不少網民直斥該的士司機「無品」，群起促請巴士車長將片段交予警方處理，亦有人慨歎「大家都係打份工，何解做出損人不利己」的事情。
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