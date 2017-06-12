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﻿醫管局免長生津長者醫療費

2017-06-12 列印
　　公立醫院本月十八日起加價，醫院管理局將推出優化醫療費用減免措施，包括七十五歲或以上領取長者生活津貼人士可獲豁免醫療費，預料有十四萬受助人受惠。

  醫管局總裁梁栢賢估計，在額外減免措施下，醫管局將少收兩億元，他又指未知急症室加價會否令求診者減少，但表示仍需靠私家醫生紓緩人手緊張。

　　對於有報道指，公立醫院急症室設有的私家醫生通宵服務名冊資料不準確，他認為須檢討及更新名冊，亦考慮在急症室加設電腦，讓市民自行查閱有關資料。
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