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日報新聞 > 港聞

﻿林超英撐一地兩檢

2017-06-12 列印
　　前天文台台長林超英昨在網誌撰文談及高鐵「一地兩檢」問題，他指早前到溫哥華旅遊，其後移師到美國西雅圖，當時選擇乘火車南下，上車之前「過關」，沒有加拿大人員管出境，但有美國人員管入境，核查護照和電子入境登記，上到火車已算入了美國境，抵達西雅圖便可直出車站。

　　他指，即將建成往來深圳的高鐵，由於路線跨越香港與深圳邊界，認為最方便旅客的方案應像溫哥華至西雅圖線。他指，本港有不少反對「跨境執法」的聲音，但其實這很普遍的做法，有不少先例可循，相信中港雙方必定能安排妥當。
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