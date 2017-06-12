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﻿香港願景提八大建議 倡加強社區安老支援

2017-06-12 列印
　　由立法會前主席曾鈺成牽頭成立的智庫「香港願景計劃」昨發表「居家安老」研究報告，指本港正面對人口急速高齡化，但政府提供社區照顧支援不足，令本港長者入住院舍比率較其他國家高，提出八大建議改善社區照顧服務，以達致長者居家安老。

　　召集人曾鈺成指，居家安老於社會上並無爭議，涉及資源亦較少，相信對候任行政長官林鄭月娥來說是屬於較易推行的政策。高級研究員吳啟漢表示，居家安老最重要是對護老者及社區照顧提供足夠支援，但目前本港的護老者，都受到工時長、與長者居住距離長和平衡收入問題影響；而社區支援方面，亦只有極少數家庭照顧者曾使用社區服務單位的支援服務。

　　吳啟漢建議政府釐清護老者津貼定位、以立法方式保障在職護老者權利、加強支援服務可及性，和增加社區照顧服務名額，提升服務質素等等。
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