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﻿吸煙漢瞌睡 燒着沙發險死

2017-06-12 列印
        旺角一單位昨日發生煙頭燒着沙發火警，一名男子在單位沙發上吸煙時睡着，沙發不慎被煙頭燃着起火，途人發現單位冒出濃煙報警，此時事主亦被煙嗆醒及受輕傷逃出單位。警員到場迅速將火撲滅，傷者獲送院；消防調查後認為火警無可疑。

        現場為俗稱女人街的通菜街七十七號一個單位，昨午約一時四十五分，四十四歲姓曾單位男住客，在一張沙發上吸煙，其間疑倦極睡着，手上香煙不慎燃着沙發起火。有途人發現單位窗外冒出濃煙報警。

        與此同時，事主被濃煙嗆醒，見沙發着火立即逃出單位，同時一度落樓向店舖借滅火筒救火。但消防員接報後到場迅速撲滅火警。
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