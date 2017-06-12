﻿成績非全部 家長學會欣賞子女優點

子女考試，家長都希望他們以萬全姿態應考，但過分緊張，難免出現摩擦。香港基督教女青年會家庭健康促進中心主任王瑞芳指，本港教育制度強調評核文化，令家長和學生承受沉重壓力，「曾聽過有小一生覺得自己很沒用，令父母失望，認為自己長大後會失業，一事無成。」她認為，家長不應對分數過分敏感，應學習欣賞子女的優點和長處，知道他們已經是足夠好。



浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭服務協調主任李潔露表示，每逢臨近考試季節，服務處會收到較多親子查詢或求助電話，多與學業有關。她提及，曾有一名小五男生因成績不理想，面臨留班危機，為了在最後一次期末考試爭取較高分數，媽媽強迫他考試前每天溫習，連周末都被禁足在家操練。



男生被剝奪玩樂權利，更沒心機溫習，結果兩母子爭吵不斷，兩人壓力甚大。男生其後更出現情緒行為問題，不時在上課期間騷擾他人，擾亂秩序。社工相約他和母親到校見面，助他們協調溫習安排，讓學生知道媽媽並非無故強迫他溫習，家長亦承諾給予孩子休息和玩樂的時間，「家長要明白，成績不理想非一朝一夕，不可能操練一個月就有成果，家長應了解孩子的能力，調節期望。」



三招必殺技 溫習變輕鬆



1.不做訓練員 充當引導者



家長經常在旁監督子女溫習，會令他們感到壓力。要激發孩子的學習興趣，「知新教育」負責人林茂國認為，家長應充當引導者，在孩子有疑惑時出手即可，以錯別字為例，針灸的「灸」字是形音字，「久」為音、「火」為形；而與之相似的「炙」是會意字，上半部是「肉」、下半部是「火」，為燒肉的意思。學生只要了解文字結構，自然不會混淆，「現時網上資源豐富，家長不妨翻查資料再與子女講解。」



2.勿空談溫習 須詳細計劃



李潔露指，家長應適當監管子女的學業情況，從功課了解孩子的強弱項，再作出針對性的改善。家長亦不應只以說話督促子女溫習，「單講溫習太空泛，有這麼多科目，每科又有不同單元，家長可與子女商議，訂定每天的溫習計劃。」當孩子溫習後，可再抽問相關內容，加深他們的記憶。



3.按孩子能力 訂合理目標



父母望子成龍的心態，很多時對子女構成壓力。親子在學業的期望出現落差，往往是造成摩擦的關鍵。李潔露認為，家長平日如果有跟進子女的學業情況，應按他們的能力訂定目標，切忌有不合理或過高的期望。她又認為家長應鼓勵孩子享受學習過程，而不是只注意成績。



文：林愛娜



