﻿團體籲罷考BCA 促林鄭兌現承諾

有不願子女應考的家長，則獲學校當天安排連續兩天的圖書館課。
「防止學生自殺民間聯席」、「各界反對復考小三TSA大聯盟」趁舉行評估前，昨在立法會大樓外舉行「好玩好心情@煲底」親子同樂日，設二十一個攤位遊戲及表演，學童可通過唱歌、畫畫、跳舞等，釋放讀書壓力。
家長聯盟代表張豔璿表示，希望透過今次活動，促請候任特首林鄭月娥兌現承諾，明年擱置小三BCA。
聯盟又呼籲家長主動去信校長表明罷考，又指教育局稍後應披露應考數字以了解情況。
踏單車是市民喜愛的夏日戶外活動，但多數人「空槍上陣」，易生悲劇。昨午馬鞍山科學園路單車隧道內發生單車撞單車意外，一名沒戴頭盔女子，騎單車沿隧道高速落斜，疑伸手整理鴨舌帽時失控，越線猛撼迎面而來的一輛單...
2017-06-12
太陽花學運領袖林飛帆（圓圖），昨傍晚在彰化舉行婚禮，當地警方鑑於反年金改革團體號召民眾「路過」婚禮場地，中華統一促進黨等團體到場表達政治訴求，當局原定只派十二名交通警員指揮交通，但決定臨時增派二十八名...
2017-06-12
英國首相文翠珊政治豪賭失敗，保守黨喪失國會下議院控制權，該黨原計劃與北愛爾蘭民主統一黨組成聯合政府，惟對方拒絕，兩黨達成原則性協議，民主統一黨僅承諾日後在重要時刻支持保守黨政府。雖然文翠珊堅持繼續領導...
2017-06-12
澳洲墨爾本因其怡人環境，因而成為不少人投資的熱門城市，區內全新地標West Side Place，位置優越，5分鐘路程即達鐵路站，全新第2期項目The Gold Release正在香港舉行展銷，部份單...
2017-06-12
近期沽空機構的狙擊行動一浪接一浪，令持有二、三線股的投資者無不人心惶惶。不過，隨著借貨沽空的息率抽升，沽空機構需要付出更高的成本，才有機會再度出擊。此外，上市公司亦以各種方法向沽空機構還擊，令狙擊行動...
2017-06-12
伊朗主場威力一向有保證，而且今晚世界盃亞洲區十二強戰A組主場擊退第三的烏茲別克，即確定提早躋身決賽周。有這麼大的爭勝推動力，隊長迪查加勢率領隊友雙殺對手，主勝十拿九穩。（now670台、Fox Sports Play App周二凌晨0:45直播） 今屆世盃外，伊朗在次圈和第三圈十二強賽七次主場出擊全勝，合共轟入十九球只失一球，亞洲第一魔鬼主場德黑蘭阿札迪球場名不虛傳。該隊首循環作客烏茲別克也小勝1:0，今仗返回地頭再度交鋒，勝算更高，曾效力富咸和禾夫斯堡等的伊朗隊長迪查加勢領軍完成出線任務。 烏茲別克目前A組排第三，落後次席的南韓一分，力爭直接出線資格。不過，該隊各...
2017-06-12
氣溫高達攝氏三十多度，即使早上底妝如何完美，不到兩、三小時已面泛油光，底妝幾乎脫落。有見及此，各大彩妝品牌紛紛推出夏日專屬粉底，質感透薄，上粉後即使室外又熱又焗，仍可長時間保持如絲絨般的完美底妝。文︰...
2017-06-12
林敏驄一連兩場作品展演唱會前晚落幕，由於綵排時發生塌台意外，累及蔡一智和部份舞蹈員受傷；前晚尾場，阿驄在台上眼濕濕哽咽向蔡一傑道歉，表示好心痛！本報記者 林敏驄尾場演唱會邀得關淑怡、薛凱琪、張...
2017-06-12
炎夏泳季，又是政府救生員搞作的高峰期。前天有十九名救生員一同請病假，西貢三個泳灘的拯救服務暫停，昨天人手仍然不足，其中兩個泳灘的救生服務受影響。翻查記錄，救生員已經連續十三年在夏季發起各式各樣的抗爭行動，向康文署爭取增加人手和改善薪酬福利，公眾不勝其擾，署方顯得束手無策，公眾長期成為勞資爭拗的「磨心」，問題拖延至何時才能解決？ 港九拯溺員工會否認發起新一輪工業行動，這個說法沒有多少市民會相信，事實上工會年年發動「野貓式」工業行動，向康文署爭取獨立職系，以改善薪酬和福利，但奇怪每年泳季嘈吵一輪之後，工會與康文署偃旗息鼓，等到下一年夏天又故態復萌，公眾被夾在中間，想暢泳也提心吊...
2017-06-12
昨日唯一錦標是港大校友會盃，結果由蔡廄「爭分奪秒」大熱掄元，馬房另贏「駿明珍寶」起孖，而前駒騎者莫雷拉另贏「劍飛聲」，最終更成為騎師王。至於蘇偉賢憑「特獎」及「經典帝國」梅開二度，為前駒建功的潘頓之後...
2017-06-12