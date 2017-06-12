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﻿團體籲罷考BCA 促林鄭兌現承諾

2017-06-12 列印
　　小三基本能力評估（BCA；前稱TSA）筆試將於明天與後天舉行，數十名家長偕子女昨在立法會集會，以親子同樂日形式揚言要「以玩作罷」。有家長表明不認同BCA原意，打算向學校請病假罷考。

  有不願子女應考的家長，則獲學校當天安排連續兩天的圖書館課。

　　「防止學生自殺民間聯席」、「各界反對復考小三TSA大聯盟」趁舉行評估前，昨在立法會大樓外舉行「好玩好心情@煲底」親子同樂日，設二十一個攤位遊戲及表演，學童可通過唱歌、畫畫、跳舞等，釋放讀書壓力。

　　家長聯盟代表張豔璿表示，希望透過今次活動，促請候任特首林鄭月娥兌現承諾，明年擱置小三BCA。

  聯盟又呼籲家長主動去信校長表明罷考，又指教育局稍後應披露應考數字以了解情況。
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