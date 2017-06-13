﻿港八月增盛事 全球粉絲注目 頂級電競英雄中環開戰

旅遊發展局將於今年八月在中環新海濱首度舉辦「香港電競音樂節」，重頭戲是「英雄聯盟王者回歸世界邀請賽」，大會請來二十位前世界電競（E-Sports）冠軍選手來港，投入全球熱爆遊戲《英雄聯盟》的對戰，除了讓電競迷購票入場觀戰，並作網上全球直播。南韓頂尖娛樂公司SM TOWN旗下歌手也來港舉行音樂會，配合同場嘉年華會的VR遊戲試玩及美食車，料可吸引六萬人次入場。



首屆「香港電競音樂節」將於八月四日起一連三天在中環新海濱舉行，是慶祝回歸二十周年活動之一，獲政府資助三千五百萬元。旅發局主席林建岳表示，電競賽備受全球各地年輕人歡迎，希望活動為年輕客群帶來新鮮感，並吸引短途市場的年輕客來港。



人氣選手對戰《英雄聯盟》



重頭戲是全球首個「英雄聯盟王者回歸世界邀請賽」，邀請全球四大電競賽區包括台港澳、中國和歐洲和北美洲共二十名退役世界電競冠軍選手來港，上演連場激戰。兩場初賽八月四日開打，八月六日舉行決賽，冠軍獎金達三十萬元。



旅發局總幹事劉鎮漢稱，今次邀請退役選手作賽而不是正式電競分站賽事，是因為各賽區職業選手正在打聯賽，他們不能打邀請賽。他指，來港的前世界冠軍選手，在業內仍相當活躍，於網上合共擁有逾一千六百萬名粉絲，預料會吸引海外媒體報道，有助宣傳香港，當中包括人氣極高的香港世界冠軍選手Toyz，以及來自歐洲隊的第一季冠軍人馬xPeke。



票價分三種 最貴480元



電競賽門票分為四百八十元、二百八十元和一百五十元三種，每場預留二百至四百張門票，透過民政事務局免費派發給市民。每場賽事可容納約六千人，估計三場賽事會一共吸引一萬八千人次入場，並作網上全球直播。



嘉年華提供VR遊戲試玩



活動期間，電競迷可參與同場大型嘉年華，試玩最新電競和虛擬實境（VR）產品，並有專業機手簽名會、美食車及美食攤位，門票十元。劉鎮漢估計，電競賽可以吸引新遊客訪港，包括南韓、台灣及內地的年輕人，預料電競音樂節可吸引五、六萬人次入場。