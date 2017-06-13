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﻿韓SM TOWN人氣組合同場演唱

2017-06-13 列印
■SM TOWN將首次以公司名義在港舉行演唱會，屆時多隊組合演出，當中包括Red Velvet（左）及EXO（右）。
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　　由八月四至六日在中環新海濱舉行的「香港電競音樂節」，除了能讓電競迷現場欣賞高手較勁外，同時為本港哈韓族帶來喜訊！南韓頂尖娛樂公司SM TOWN旗下多位歌手包括人氣組合EXO、SHINee及Super Junior將於八月五日晚上舉行的Special Stage演唱會齊齊現身獻唱。

　　當晚登台表演的南韓人氣組合和歌手，包括EXO、SHINee、Super Junior的部份成員如D&E及YESUNG、Red Velvet、f（x） Luna、NCT 127及Dream。SM TOWN更是首度以公司名義在港舉行演唱會。演唱會門票本月十九日起在快達票網上及購票熱線開售，全部為企位，總數量為一萬四千張。
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