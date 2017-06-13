﻿全港趕放工交通大擠塞 今年首打風即掛八號波

熱帶風暴「苗柏」昨午襲港！本港今年首次「打風」，即掛「八號波」，大批打工仔獲「臨時」放工，逼爆多處車站和港鐵月台，港九交通一度大擠塞。



熱帶風暴「苗柏」昨天吹襲本港，早上十時四十分天文台發出三號強風信號，天色開始忽明忽暗，局部地區有強風及暴雨。至下午五時二十分，天文台發出八號東北烈風或暴風信號，平均風速高達時速六十三公里以上，新界北、西九及港島南區亦分別錄得逾十毫米雨量，沿岸地區湧浪不斷。



大批打工仔昨午提早下班，不少人冒風雨趕路，甚為狼狽。港九多個巴士站、港鐵月台人滿為患，交通嚴重擠塞，其中龍翔道、觀塘道、獅子山隧道及城門隧道等主要幹道幾近癱瘓。惟此時禍不單行，港鐵觀塘線又在昨午五時四十分發生故障，觀塘線各站月台一度迫爆，擠滿歸心似箭的市民，幸無任何乘客不適或不愉快事件發生。直至傍晚六時二十分，列車服務陸續回復正常。八號風球下，本港三個客運碼頭需要關閉，不少市民趕不上尾班船滯留碼頭。機管局表示，截至晚上七時，共有四十一班航班取消及二百七十五班航班延誤。



位於大埔墟、全港第二大的鷺鳥林，早前曾被康文署亂剪樹冠，導致鳥巢墜落地上，多隻幼雛死亡。昨午五時許，現場一片暴雨梨花，多隻鷺鳥在樹上「無遮無擋」，慘變「落湯雞」，亦有多隻鷺鳥呆站在附近的燈柱或欄杆上，任由風吹雨打。狂風暴雨之下，土瓜灣燕安街有鋁窗疑被強風吹脫，擊中路上一輛的士，幸無人受傷。