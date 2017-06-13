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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌59點

2017-06-13 列印
　　美國股市本周首個交易日走軟，杜指中段報二一二一一點，跌五十九點；納指則報六一六○點，跌四十七點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點一七港元，跌零點二八港元；中移動則見八十三點四九港元，升零點○九港元。
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