﻿駁斥羅嘉瑞沒有臨危受命 羅啟瑞哽咽籲「回頭是岸」

鷹君集團羅氏家族爭產疑雲繼續發酵，早前被踢出董事局的么子羅啟瑞昨天開記者會，駁斥兩個哥哥羅嘉瑞及羅康瑞應早知母親羅杜莉君欲控告家族信託，且羅嘉瑞一直清楚母親身在何處，當年亦沒有臨危受命拯救鷹君集團。羅啟瑞一度哽咽，呼籲兄弟「回頭是岸」支持、孝順母親，若然如此，官司可馬上結束。



新福港主席羅啟瑞在記者會開始時形容昨日「大風大雨，非常應景」，並指近來有兄弟的部份言辭對母親興訟造成不利影響，故特意藉此作澄清。他指兩名兄長羅嘉瑞及羅康瑞曾表示不知道母親欲控告家族信託滙豐，有關說法「並不成立」，他展示七大疊文件，稱當中有兄長及母親透過律師來往的書信，兩兄長不可能不知母親欲對信託採取法律行動。



兩兄長不可能不知母欲興訟



羅啟瑞說，羅嘉瑞及五子羅鷹瑞上月母親節曾強闖富豪酒店，聲稱母親被人帶走，與她沒法取得聯繫。羅啟瑞反駁，早於上月八、九日期間雙方家人互相聯絡，至十一日舉行家庭會議時兩位兄長卻發信表示不出席。他質疑，何以兩人稱找不到母親，卻清楚知道她身處哪間酒店，以至房間號碼。而偏偏直闖酒店當日，又有許多傳媒到場。兩人最後跟母親相處了三、四十分鐘，如母親感到不安，又為何不把她帶走？



羅嘉瑞早前多番強調，稱自己在鷹君瀕臨破產時臨危受命，負起拯救家業重責。羅啟瑞駁斥，父親羅鷹石早在七八年已得悉羅嘉瑞欲棄醫從商，遂叫他回港報讀酒店管理學位，而鷹君在八三年才瀕臨破產。羅啟瑞指，當時父親身邊尚有其他兄弟，即使是臨危受命，也有更適合人選。談到父母時，羅啟瑞一度哽咽，呼籲「其餘尚未尊重媽媽的兄弟」即時改變，支持母親。如此一來，「呢場官司馬上就結束，多一毫子都唔使嘥。」