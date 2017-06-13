﻿分享友人夢境 似有所指

羅啟瑞在記者會上自言曾向友人指教家族碰到的問題，友人向他說了一個故事，他即席分享，似有所指。



其友人早前做夢時，夢見自己家庭同樣遇上問題，於是求問股神巴菲特：「如果你成立了一個家族信託數十年，一直相安無事。但信託突然『唔聽話』，再三不肯購入巴郡股票，甚至令你大股東地位不保，損失慘重。信託雖知你有生之年不想分家產，但卻提出一個建議，稱『反正你年紀大、使嘅錢唔多』，將百分之零點幾的資產派給你已然足夠，餘下百分之九十九點幾則分給子女吧。信託更強迫全家需在五日內作出決定，否則便法庭相見。」其友人向羅啟瑞指，如果其母親將畢生心血存入銀行，銀行始終不聽話，最後便剩下兩個選擇，一是放棄畢生積蓄；二是控告銀行，「你估你阿媽會點選擇？」但奇怪的是，朋友竟有兄弟反認為「呢間銀行無問題呀！由佢啦！」令朋友摸不着頭腦。