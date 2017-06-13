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﻿選舉處遺失電腦涉違私隱例

2017-06-13 列印
　　選舉事務處今年三月底特首選舉日後翌日，遺失兩部載有一千二百名選委及三百多萬名選民資料的手提電腦。私隱專員公署昨天發表調查報告，報告指，第一部電腦只載有選委的姓名，不算違例；但第二部電腦則儲存全體選民的身份證號碼，屬敏感資料，故違反《個人資料（私隱）條例》。報告批評處方「非常粗疏」，顯示處方對個人資料私隱保障認知、警覺性和內部溝通不足，建議制訂選舉活動處理個人資料的內部指引，包括加密資訊系統。
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