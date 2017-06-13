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﻿旺暴棄保女被告 證實身處寶島

2017-06-13 列印
        去年農曆大年初二旺角暴亂案中，棄保潛逃至台灣的十八歲女被告李倩怡，一直蹤跡杳然。昨日事件有新發展，台灣一名立委證實，李倩怡身在台灣，並獲人權團體照顧。但該立委並無提及李倩怡要求政治庇護。

        自今年一月，被控暴動罪及襲警罪的李倩怡，未有依時出庭應訊，並潛逃往台灣。台灣內政部移民署日前證實，李倩怡今年一月入境台灣，至今已逾期居留四個多月，移民署依法查緝中。至昨日，一名台灣立委證實表示，仍未出境的李倩怡仍身在台灣，並獲人權團體照顧。惟他沒有提及李女要求政治庇護。棄保潛逃的李倩怡，被控兩項暴動罪和一項襲警罪，准以三千元保釋候審。案件於本年一月十七日在區域法院聆訊開始，至今其代表律師仍未與李女取得聯絡，法庭早前已發出通緝令。
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