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﻿屯門色魔落網街坊舒口氣

2017-06-13 列印
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　　屯門寶田邨涉嫌強姦三十歲獨居女子的二十八歲色魔，被捕後昨日仍被警方扣留調查。有街坊得悉色魔落網，均表示舒一口氣。

　　有寶田邨女街坊稱，雖然色魔落網，但夜歸時仍會小心及提高警覺。被捕二十八歲姓林涉案男子，前晚在旺角被探員拘捕後，昨仍被探員扣留調查。據與林相熟的舊同學表示，人稱「阿文」被捕男子，讀書時成績一般，但喜歡打籃球，性格較陰沉，缺乏社交。有他的舊女同學稱，日後見到阿文會兜路走，但亦有表示希望他日後出獄及接受治療後，能重新做人。
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