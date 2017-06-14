﻿市民怨不發黑雨警告 苗柏暴雨亂港

強烈熱帶風暴「苗柏」襲港，帶來今年首個八號風球，但其強風對市面並未造成破壞，反而接踵而來的暴雨蹂躪全港多區。天文台昨早先後發出黃色及紅色暴雨警告，多區變成澤國。大潭道一幅護土牆倒塌，亂石阻路，幸好無人被困。天水圍田心新村有村民遭洪水圍困，消防員涉水入村救人。不少網民質疑，部份地區雨勢較上次黑雨更大，天文台卻只發出紅雨警告，直斥天文台失誤。



「苗柏」昨早登陸廣東大鵬灣後減弱，八號風球除下後本港多區持續大雨，港島、九龍及新界西貢廣泛地區錄得超過五十毫米雨量，天文台早上八時四十五分發出紅色暴雨警告，雨勢最大時，港島東及東九龍錄得每小時逾六十毫米雨量。



中西區錄最高雨量77毫米



滂沱暴雨，多區水浸，馬路變河川，車輛猶如陸上行舟。西環域多利道驚現激流沖入墳場，科士街湍急水流由山坡直湧馬路，宛如小型瀑布。昨早上十時許，赤柱大潭道一幅護土牆發生山泥傾瀉，一噸重泥石散落地面，傾塌面積達十米乘二十米，消防出動坍塌搜救專隊到場搜索，證實無人被困。



天文台：暴雨地區不廣泛



昨早十一時許，天水圍田心村及新生村遭泥水「入侵」，消防員涉水入村拯救七名被困的村民。上水古洞燕崗村有農地被淹浸，新界本地農業協會主席黃七娣批評土木工程署沒有為該村做好排水系統，令其四五畝有機西瓜田被淹沒，損失二三十萬元。



昨早天文台最高只發出紅色暴雨警告，但據天文台數據，昨早七時四十五分至八時四十五分中西區最高錄七十七毫米雨量，超過黑雨標準的每小時七十毫米。天文台回應，昨日錄得每小時七十毫米雨量地區並不廣泛，主要集中在觀塘及港島東區，不少當區網民斥天文台判斷有誤：「咁大雨都只係紅雨？」有人埋怨：「又係返晒工返晒學先掛！」



氣象網站「地下天文台」發言人就事件回應，市民以感覺或視乎路面情況作為大雨標準，惟天文台以各區錄得雨量為標準。以昨早每小時雨量而言，沒有出現上次黑雨的雨勢，只是這次累積雨量較多；水浸除了與雨勢有關外，亦跟各區的渠務及排洪能力有關，現時暴雨警告是綜觀全港情況，或會忽略個別地區，但暴雨強度的變化大，不同時間影響不同地區，如天文台作出分區暴雨警告，反會過於頻密，會令市民無所適從。