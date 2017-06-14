﻿大埔墟鷺鳥林再有鶵鳥亡

大埔墟鷺鳥林上周遭康文署強行修樹，巢墮鳥死，漁護署、嘉道理農場和香港觀鳥會昨早派員到場視察風後情況，再發現有兩隻幼鳥不敵颱風，連同鳥巢墮地身亡。另有一隻小白鷺在地上奄奄一息，被送往嘉道理農場搶救，情況極不樂觀須接受安樂死。



觀鳥會總經理羅偉仁昨早九時半到現場視察，在行人路邊發現有鷺鳥連同鳥巢墮地，兩隻幼鳥死亡。另有一隻受傷的小白鷺被送往嘉道理救治，獸醫認為其情況極不樂觀，該鶵鳥最後接受安樂死。羅偉仁表示，過往每當有颱風吹襲，鳥巢有機會被吹跌；他懷疑大埔墟鷺鳥林修樹後，樹上的鳥巢有機會變得更當風，引致再有鳥巢被吹毀。