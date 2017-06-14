﻿勞方不滿 續爭標時 合約工時先推月薪1.1萬下始受惠

特首同行政會議昨通過採納標準工時委員會報告，建議立法規定僱主須與月薪不逾一萬一千元的僱員訂出合約工時，以及超時補水不少於原有工資水平，預料六十一萬名僱員受惠，並為十一個行業訂立工時指引。勞方表示強烈不滿。



勞福局局長蕭偉強表示，行會接納標準工時委員會建議，擬立法規定僱主須與工資較低的基層僱員，訂立書面僱傭合約，列明工時和超時補水安排，不可少於原有工資水平，即至少有一比一，或作相應補假作償。



蕭偉強解釋，月薪一萬一千元的基層工資線，是來自統計處最新收入調查數據，涉文書支援人員、批發和進口貿易等，在此訂立工資線是考慮到要顧及企業及本港經濟發展。政府同時建議，透過勞工處及將成立行業性三方小組，為十一個行業編製飲食、印刷、酒店、旅遊、清潔和安老服務等工時指引。



61萬僱員料可享「補水」



蕭稱，預計有六十一萬多名僱員要訂立有關合約，當中有五十五萬人可獲超時補水，每年總薪酬開支增加五億二千四百萬元，預料於明年提交立法會審議，最快二○二○年底實施。他形容今次是「起步點」，讓商界有時間應合約工時帶來的影響，並會在實施兩年後檢討成效，包括是否立法實施標準工時。



勞工顧問委員會資方代表郭振華表示，歡迎政府先推行合約工時政策，認為不能一刀切，他指有合約工時仍較無合約好。勞顧會勞方委員及勞工界多名立法會議員發表聯合聲明，表示「強烈不滿」及「遺憾」，重申合約工時不能取代標準工時，直斥為合約工時立法是偷換概念，並強烈呼籲現任和下任特首落實標準工時立法。



職工盟統籌幹事王宇來指出，許多文員現時每日工作高達九至十小時，擔心僱主會變陣，在新合約訂定更長工時，慎防僱員加班時要補水，他又擔心僱主只要稍微調高薪金即不受規管，相信不能解決文員面對工時長的問題。